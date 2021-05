Afgebrand strandpaviljoen Bar Goed keert terug als pop-up: ‘We hebben veel lieve woorden ontvangen’

Goesenaar veroor­deeld tot vijf jaar cel voor incest

14 mei MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vrijdag de 54-jarige Goesenaar M. L. een gevangenisstraf van vijf jaar plus een contactverbod van eveneens vijf jaar opgelegd. Daarnaast moet hij zijn slachtoffers in totaal 20.130 euro betalen. Mocht L. het contactverbod overtreden, dan wacht hem per overtreding een celstraf van twee weken, met een maximum van zes maanden. Het Openbaar Ministerie had eveneens vijf jaar cel plus een contactverbod geëist.