Advocaat vraagt om vrijspraak voor incident met auto in Goes

Die cliënt is de 23-jarige Goesenaar N.C. Hij verscheen woensdag voor de rechtbank omdat hij op 3 juni 2015 met hoge snelheid inreed op een voetganger, aldus de aanklacht van het Openbaar Ministerie. Hij reed die dag over de Marconilaan in Goes en zag dat iemand enkele meters voor het zebrapad de weg overstak. ,,Ik sprak die man aan waarna hij agressief reageerde. Hij sloeg en trapte tegen de auto en spuugde." C. raakte, zei hij tegen de rechters, in paniek en wilde zo snel mogelijk weg. Daarop reed hij zonder te kijken achteruit en raakte een Mercedes in de flank. ,,Ik schrok daar zo van dat ik vervolgens in paniek vooruit reed.” Daar bevond zich echter de belager die op de neus van de VW belandde. Toen C. dat zag zou hij direct hebben geremd waarna hij de auto stil zette en beduusd uitstapte.