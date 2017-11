ADRZ bouwt nieuwe sterilisatie-afdeling

GOES - Misschien is het wel de minst bekende en tegelijk de meest belangrijke tak van een ziekenhuis: de sterilisatie-afdeling. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis bouwt in Goes een nieuw centrum met state-of-the-art was- en desinfectiemachines. Mark Meertens, deskundige steriele medische hulpmiddelen, vertelt erover.

Wat gebeurt er op een sterilisatie-afdeling?

,,We reinigen, desinfecteren en steriliseren er de medische instrumenten zodat ze weer hergebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan: beitels, boren, grof instrumentarium voor het plaatsen van heupen en knieën maar ook zeer fijn instrumentarium dat gebruikt wordt voor het plaatsen van lensjes in ogen.’’

Waarom moet dat?

,,Om te voorkomen dat een volgende patiënt ziek wordt. Ieder mens draagt bacteriën in en bij zich waar die een ander mee kan besmetten. Daarom maken zorgen we dat ze vrij zijn van ziekteverwekkende en levensvatbare micro-organismen.''

Hoe gebeurt dat?

,,Gebruikte instrumenten krijgen een eerste wasbeurt zodat het ergste vuil eraf is. Daarna gaan ze in een was- en desinfectiemachine. Instrumenten worden op 55 graden Celsius gewassen en op 90 graden gedesinfecteerd. Dan zijn de meeste micro-organismes gedood. Daarna wordt elk instrument gecontroleerd of het nog goed werkt en uiteindelijk met stoom van 134 graden Celsius gesteriliseerd. Er is een kans van slechts één op een miljoen dat er nog bacteriën in of op instrumenten zitten.''

Waarom bouwt het ADRZ een nieuwe afdeling?

,,Nu zijn er zowel in de ADRZ-locaties in Vlissingen en Goes nog sterilisatie-afdelingen. Die gaan we centraliseren in Goes. Dat doen we onder andere omdat de eisen aan zo'n afdeling steeds strenger worden. Denk niet alleen aan de apparatuur, maar ook aan luchtbehandeling. Neem de afdeling in Goes; die is eind jaren '80 gebouwd. De apparatuur is medio 2000 vernieuwd, maar toen waren de eisen anders dan nu.''

Wat is het voordeel?

,,We kunnen efficiënter werken en alles nog beter controleren dan nu. Ook is de apparatuur geëvolueerd; medische instrumenten worden steeds verfijnder en kleiner. Dat stelt hogere eisen aan de manier waarop je ze schoonmaakt. Je ziet de laatste jaren bijvoorbeeld dat instrumentarium hol is en niet meer massief. Die spullen moet je kunnen aansluiten en doorspoelen. Nieuwe snufjes die we in de huidige situatie niet hebben.''

Het is een behoorlijk groot pand. Wat komt er allemaal?

,,Er zijn verschillende ruimtes. In de zogenoemde vuile ruimte komen instrumenten besmet met bloed en weefsel aan. Medewerkers dragen er dan ook beschermende kleding. Ook is er een schone ruimte; de instrumenten zijn dan gedesinfecteerd en veilig om te controleren op functionaliteit. Verder zijn er kantoren, kleed- en opslagruimten.''

De bouw schiet op. Wanneer gaat het open?