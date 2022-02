Adrie (84) haakt zich drie slagen in de rondte voor de Roze Zaterdag in Goes: ‘Nog 160 vlaggetjes te gaan!’

Tweeënhalve maand is de 84-jarige bewoonster van Ter Valcke in Goes al bezig. Niet alleen tijdens het wekelijkse handwerkuurtje, maar ook als ze op haar kamer is. ,,De televisie aan en gaan met die banaan!’', zegt ze lachend. ,,Het is heerlijk werk, want je hoeft er niet bij na te denken. Het kan gemakkelijk terwijl ik televisie kijk.’’

Niet iedereen is hetzelfde

Op die manier haakt Adrie elke week wel drie, vier of zelfs vijf vlaggetjes. Samen moeten ze op 17 juni volgend jaar een heel lange slinger gaan vormen tijdens de Roze Zaterdag in Goes. Het is de bedoeling dat de slinger van Ter Valcke, via het Gasthuis, naar de veste gaat lopen, waar die dag van alles te doen is. ,,Ik weet waarvoor ik deze vlaggetjes maak, hoor’’, zegt de bewoonster van Ter Valcke. ,,En ik sta daar helemaal achter. Van mij mag iedereen zijn wie hij is. Niet iedereen is hetzelfde.’’