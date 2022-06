Achter elke doopjurk zit een verhaal: ‘Gemaakt uit de bruidsjurk van zijn jong overleden moeder’

De jurk, gemaakt van de stof uit een parachute die is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog, is een van de vijftig bijzondere doopjurken die momenteel kunnen worden bewonderd in de Geerteskerk in Kloetinge. Achter elk exemplaar zit een mooi en persoonlijk verhaal.

Biologische moeder jong overleden

De meeste van die jurken zijn tientallen jaren geleden al voor het eerst gedragen, maar Ika Meijer uit Kloetinge stelde een doopjurk beschikbaar die ze nog maar kortgeleden heeft gemaakt. Haar kleinzoon heeft hem gedragen. Achter de jurk schuilt een emotioneel verhaal. De vader van de baby is namelijk niet Ika Meijers biologische zoon, maar eigenlijk haar neef. ,,Zijn moeder is op jonge leeftijd overleden, waarna wij hem vanaf zijn 2de als onze zoon hebben opgevoed’’, vertelt de inwoonster van Kloetinge. ,,Toen hij zelf vader werd, is aan mij gevraagd of ik een doopjurk wilde maken uit de trouwjurk van zijn biologische moeder. Natuurlijk wilde ik dat graag doen. Ik ben erbij geweest toen mijn kleinzoon in Denemarken is gedoopt, want daar wonen mijn zoon en zijn gezin nu.’’