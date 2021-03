Acht nieuwe woningen maken West-Kraaijert bijna compleet

De één is pensionado en de ander student, maar Gert (76) en Merel (21) vinden allebei klimaat het hotste item

14 maart GOES - Hij is 76 en woont in Goes. Zij is 21 en woont half in Middelburg, half in Tilburg. In niets lijkt hun leven op elkaar. En toch hebben Gert van der Slikke en Merel Groot één belangrijk ding gemeen. Klimaat staat met dikgedrukte letters bovenaan het lijstje ‘belangrijke zaken’ in hun leven