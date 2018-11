Acht jonge Goesenaren onderscheiden met een jeugdlintje

GOES - Zeven jeugdige Goesenaren werden vanmiddag in het zonnetje gezet. ,,Zelf vinden jullie je prestaties misschien niet zo bijzonder, maar wij vinden dat jullie de wereld en vooral Goes een stukje mooier maken’’, zei burgemeester Margo Mulder.

In het stadhuis op de Grote Markt werden voor de tweede keer de Goese jeugdlintjes uitgereikt. Vorig jaar viel deze eer vijf jongeren te beurt, dit jaar waren het er liefst acht. Zeven kinderen waren vrijdag aanwezig. Iris Schrier (13) en Frinn Kribbe (16) werden in het zonnetje gezet vanwege hun sportieve prestaties. Iris maakte furore op het NK en het WK trampolinespringen, terwijl Finn aan de lopende band indrukwekkende prestaties neerzet in het zeilen. Hij is tevens waterambassadeur bij Dutch Wavemakers.

Asielzoekerscentrum

Jikke Zonder (20) en Inez Ossewaarde (19) kregen een lintje vanwege hun inzet voor de kindervakantieweek in de Goese Polder. Irene de Bree (14) doet ondanks haar jonge leeftijd al veel vrijwilligerswerk in zorgcentrum Rehoboth. Nadia Slump (19) werd in het zonnetje gezet, omdat ze lange tijd vrijwilligerswerk heeft verricht in het asielzoekerscentrum in Goes. ,,De kinderen waren dol op je’’, wist wethouder Derk Alssema te vertellen. Hij reikte de lintjes (eigenlijk zijn het medailles) uit. Nadia werkte ook nog in een kindertehuis in Zuid-Afrika.

Owen Kaat (14) kreeg de medaille omgehangen vanwege zijn indrukwekkende acteerprestaties (hij speelde in onder meer de televisieserie De Kameleon) en zijn vrijwilligerswerk voor de Ride for the Roses en de Stichting Jayden. De achtste gelukkige, Remo Schrier, kon er vrijdag niet bij zijn. Net als zijn zus Iris presteert hij op hoog niveau bij het trampolinespringen. Hij is momenteel actief op het jeugd-WK in Sint-Petersburg. Remo krijgt zijn lintje later.

Trots

Volgens Alssema mogen de tieners trots zijn op hun onderscheiding. ,,In Goes wonen 6523 jongeren tot 23 jaar’’, zei hij. ,,Daarvan hebben er maar dertien een jeugdlintje. Dus jullie zijn heel bijzonder.’’ Jongeren die iets moois hebben gepresteerd, kunnen vanaf nu alweer bij de gemeente worden aangemeld voor een jeugdlintje voor volgend jaar. Een jury met daarin onder meer de wethouder en het kindercollege beoordeelt de aanvragen. Dit jaar werden ze overigens allemaal toegewezen.