Aanrijding op A58 bij Yerseke

Zeeuwen in Australië: ‘Je merkt de slechte luchtkwali­teit meteen aan je ogen en ademhaling’

13:08 De bosbranden houden Australië al maanden in hun greep. De luchtkwaliteit is dramatisch slecht. En continu is er de vrees dat de vuurhaarden dichterbij komen. ,,Wat doe je als het echt mis gaat? Een vast omlijst protocol is er niet”, zegt Quentin Lau uit Oost-Souburg die nu in Pottsville woont, op 40 kilometer van de vuurzee.