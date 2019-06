Aanpak Zanddijk Yerseke; Iedereen wil ‘rood’, nu de provincie nog

Ontwikke­laar: nieuwe ontslui­ting voor Goese woonwijk Aria komt dit jaar

25 juni GOES - Bewoners van de nieuwbouwwijk Aria in Goes hoeven binnenkort niet meer per se via het smalle Pykeswegje te rijden om thuis te komen. De aanleg van de hoofdontsluitingsweg, die aansluit op de Nansenbaan, begint binnen afzienbare tijd.