Aanhouding na vechtpartij in Wemeldinge

Lima Beach in Goes geeft je het strandge­voel: ‘Je kunt hier mooie dames kijken’

9:42 GOES - Het kan weer. Chillen op een strandje in Goes. Pop-up beachbar Lima is terug, maar wel op een nieuwe stek aan de Courtinestraat, naast The Boatshed. Een plek die ruim twee keer zo groot is als die van vorig jaar. ,,En we mogen hier de komende drie jaar terugkeren”, zegt mede-initiatiefnemer Sofyan Azzagari.