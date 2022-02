Aan fatale schietpartij in Goes ging ruzie vooraf

GOES - Aan de fatale schietpartij , die een week geleden in Goes plaatsvond, is waarschijnlijk een ruzie vooraf gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

De 24-jarige Onur Baglan werd donderdagavond neergeschoten op een parkeerplaats aan het Geldeloozepad in Goes en zwaargewond afgevoerd naar het Adrz-ziekenhuis. Daar overleed hij kort na aankomst. Het parkeerterrein aan het Geldeloozepad werd nog dezelfde nacht afgezet met politielinten. Rechercheurs gingen op zoek naar sporen, waarbij ook speurhonden werden ingezet. Ook in de woning van het slachtoffer deed de politie sporenonderzoek.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO), dat bestaat uit ongeveer vijftien rechercheurs is volop bezig met het onderzoek naar de precieze toedracht van het drama. Er zijn meerdere tips binnengekomen en verschillende getuigen zijn gehoord. Maar het heeft nog niet tot aanhoudingen geleid. ,,We zijn voortvarend bezig en er zijn voldoende aanknopingspunten’’, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

Bekenden van Onur Baglan reageerden vorige week geschokt op zijn overlijden. De Goesenaar was bekend onder veel jongeren omdat hij twee jaar een restaurant runde in de binnenstad. Sinds 2020 was hij eigenaar van een autopoetsbedrijf in Goes, op industrieterrein De Poel II.

Onurs familie kende al veel leed. Een jongere broer van Onur gleed in 2010 van de weg bij Kortgene en botste tegen een sneeuwschuiver. Hij overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Vijf jaar later sloeg het noodlot toe in Turkije, waar vader Dursun betrokken raakte bij een verkeersongeluk en dat niet overleefde.