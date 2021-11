Aan dit ‘museumhuis’ in Yerseke moet nog wel wat gebeuren - zelfs een badkamer ontbreekt

Emoties over zorgbezui­ni­gin­gen in Goes lopen op: ‘Nu niks doen, dát is pas asociaal’

GOES - De emoties liepen op toen tijdens de raadsvergadering in Goes de bezuinigingen op de WMO weer ter sprake kwamen. PvdA’er Marco Eerstermans zei dat wethouder André van der Reest zijn sociale kompas is kwijtgeraakt. De wethouder stelde op zijn beurt dat het voorstel van Eestermans om de bezuinigingen terug te draaien juist asociaal was.

5 november