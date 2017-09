Aan de wandel met de alpaca's

De groep wandelt het dorp uit en slaat af richting Kanaalweg. Een route waar vrachtverkeer richting Hansweert langskomt, maar daar trekken de alpaca's zich niets van aan. Voor de passerende trucks hebben Lana, Rebecca en Jacob nauwelijks belangstelling. Nee, maar al die groene grassprieten in de berm zijn wél interessant. Net als de mensen. Lana draait gracieus haar lange nek in alle bochten om vooral maar niets te missen van alles wat achter haar gebeurt. Maar hoe zit dat eigenlijk? Spugen alpaca's ook, net als lama's? ,,Nauwelijks. Ze spugen wel eens, maar dan zijn het druppeltjes. Je moet niet recht voor ze gaan staan en niet in de ogen kijken, maar een beetje er langs. Dan gebeurt er niks'', zegt Van de Weele. Na een klein half uurtje komt de zorgboerderij al weer in zicht. De alpaca's en pony's gaan de wei weer in en de cliënten maken zich op voor het volgende programma-onderdeel. Een enkeling gaat naar huis, maar de meesten blijven. Eerst even eten, misschien wat rusten en dan wacht een nieuwe ''taak''. In de moestuin bijvoorbeeld, of timmeren, schilderen, dieren verzorgen. ,,Vaak dingen die ze vroeger ook deden'', zegt Van Hoepen. ,,We proberen de mensen echt tegemoet te komen.''