90-jarige auto betrokken bij botsing in Kamperland

Liefde bracht de 100-jarige Ann Le Conté naar Nederland: ‘Hij knipoogde en ik was verkocht’

14 september GOES - Ze werd geboren in Londen, maar is nu al meer dan 70 jaar gelukkig in Nederland. Hoe dat zo is gekomen? ‘Nou, op een dag kwam er een heel knappe Nederlandse militair de pub binnengestapt’, zegt Ann Le Conté-Burton uit Goes lachend. Ze viert vandaag haar honderdste verjaardag.