61-jarige man rijdt sloot in met quad in Wilhelminadorp

reportage Hoe Yerseke het kloppend hart van de visindu­strie werd

7:30 Nog aan het uitbuiken van de kerstmaaltijd? Of al bezig met de hapjes voor de jaarwisseling? De kans is heel groot dat de vis op het menu een keer in Yerseke is geweest. Het dorp staat alom bekend om schaal- en schelpdieren, maar voor veel bedrijven is verse vis veel belangrijker geworden. Op bedrijventerrein Olzendepolder verrijst het ene na het andere nieuwe pand waar vis in filetjes wordt gesneden, overgeladen en verhandeld.