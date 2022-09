5 traumaheli’s in 9 maanden tijd op circuit Rilland: ‘Het ligt aan de crossers zelf’

Hij weet inmiddels hoe het werkt. Zodra er een gele helikopter naast het circuit aan de Bathweg is geland, volgen de negatieve berichten op sociale media elkaar in rap tempo op. Begin deze maand was het weer zover. ‘De heli heeft daar een abonnement, de baan is te onveilig, motorcross moet verboden worden’ las het bestuur terug op Facebook. ,,Daar erger ik me al heel lang aan’’, bekent de in Klundert woonachtige Vermeulen (54). ,,Mensen zorgen voor een hoop ophef zonder dat ze weten wat er echt is gebeurd. Van alle keren dat de helikopter werd opgeroepen, was het niet altijd nodig dat de mensen die erin zaten echt iets hoefden te doen.’’