48-jarige man belandt met scootmobiel in sloot tussen Kruiningen en Yerseke

Driehon­derd oortjes en een grote stapel tekeningen en kerstkaar­ten voor vluchtelin­gen in de Zeelandhal­len

GOES - Goesenaren hebben pakweg driehonderd oordopjes gedoneerd voor vluchtelingen in de Zeelandhallen in Goes. Ook is een grote stapel tekeningen en kerstkaarten overhandigd aan vertegenwoordigers van het COA.

24 december