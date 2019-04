43-jarige man slaat in dronken bui een vrouw en vernielt haar huisraad in Goes

Mysterieu­ze zak in water langs Wemelding­se Zandweg blijkt landbouw­plas­tic

21 april WEMELDINGE - In een watergang aan de Wemeldingse Zandweg in Wemeldinge is vanavond een mysterieuze zak aangetroffen. Omdat niet duidelijk was wat er in zat, is de landelijke eenheid van de politie opgeroepen. Het bleken uiteindelijk stukken opgerold landbouwplastic te zijn.