35-jarige man aangehouden na vondst omgebouwd alarmpistool in Goes

De man kwam in beeld bij de politie nadat er melding was gemaakt van het bezit van een vuurwapen. Woensdag rond 6.30 uur hebben agenten zijn woning aan de Grote Kade onderzocht. De politie vond een omgebouwd alarmpistool. Een alarmpistool lijkt op het eerste gezicht heel erg op een echt vuurwapen. Het wapen vuurt geen projectielen af maar geeft alleen een luide knal. Het omgebouwde wapen is in beslag genomen. De 35-jarige verdachte is aangehouden en zit vast voor nader onderzoek.