30-jarige man in Yerseke aangehouden met 18 zakjes drugs in zijn onderbroek

VIDEO Schoolres­tau­rant Goese Lyceum verrast trouwe bezoeker op haar 95e verjaardag

9 februari GOES - ,,Oh, wat ontzettend leuk zeg”, roept Suus Dijkgraaf als ze aan de deur wordt verrast door leerlingen en leerkrachten van het Goese Lyceum. De inwoonster van Goes is dinsdag namelijk jarig (ze wordt 95 jaar!) en wordt daarom in het zonnetje gezet door de school. Maar niet alleen omdat ze jarig is.