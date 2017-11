3-jarig meisje gewond na botsing met fietser

Drie zwaargewonden bij ongeval op A58

18 november GOES - Op de A58 in de richting van Vlissingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond kwart over één een groot ongeluk gebeurd. Ter hoogte van Goes raakten drie mensen gewond bij een aanrijding. Meerdere tankautospuiten en een hulpverleningsvoertuig van de brandweer, meerdere ambulances en de traumahelikopter uit Rotterdam waren ter plaatse om hulp te verlenen.