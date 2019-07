2W Logistiek in Kapelle vraagt faillissement aan

Deel leerlingen Odyzee krijgt volgend jaar les in gebouw van Ostrea Lyceum in Goes

14:51 GOES - Een aantal klassen van onderwijsinstelling Odyzee in Kloetinge krijgt komend schooljaar les in het gebouw van het Ostrea Lyceum aan de Bergweg in Goes. Het eigen schoolgebouw aan de Oostmolenweg is te klein.