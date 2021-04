29 bekeuringen bij verkeerscontrole in Goes

Gerard bezorgt piepers aan huis in Goes: ‘Het is tijd dat boeren een eerlijke prijs krijgen’

29 maart GOES - Het is misschien herkenbaar: je wil best aardappelen halen bij de boer, maar uit gemak leg je toch in de supermarkt maar weer een zak in je wagentje. Daar heeft Gerard Nijsse iets op bedacht: hij gaat piepers rechtstreeks van de boer aan huis bezorgen.