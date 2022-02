27-jarige drugsdealer uit Bergen op Zoom aangehouden in Goes

Dilemma voor Zeeuwse PvdA’ers: ‘We hebben milieu hoog in het vaandel, maar de rode roos is ook ons symbool’

GOES - Hoe duurzaam is het om in de wintermaanden rode rozen uit te delen die helemaal met het vliegtuig uit warme landen in Afrika en Zuid-Amerika moeten komen? De PvdA in Zeeland worstelt met die vraag. Sommige afdelingen in de provincie hebben de rode roos al ingeruild voor veel duurzamere alternatieven.

9 februari