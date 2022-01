26-jarige autobrandstichter uit Geersdijk aangehouden

Dominee Peter Broere stapt over van Tholen naar Goes: ‘Dit ik hier terecht kom, is méér dan toeval’

Een sleutel van de Bethelkerk heeft hij nog niet, dus de foto moet buiten worden gemaakt. Dominee Peter Broere, die een paar weken geleden afscheid nam bij de Gereformeerde Kerken in Tholen en Poortvliet, zit even ‘tussen twee banen in’. Niet lang. Op 9 januari begint hij als dominee van de Vrije Evangelische Gemeente in Goes.

6 januari