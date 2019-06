25e Editie Classic Races in Wemeldinge kon weleens de laatste zijn

Gemeente wil partijen in jachthaven­ge­bied bij Wolphaarts­dijk nader tot elkaar brengen

16:47 WOLPHAARTSDIJK - De gemeente Goes doet een poging om partijen in het jachthavengebied bij Wolphaartsdijk nader tot elkaar te brengen. Die tijd is er, omdat het besluit over de recreatievisie voor het dorp is uitgesteld tot na de zomer.