229 Kaarsen voor 229 gesneuvelde Franse soldaten

Al jarenlang worden op kerstavond de Franse militairen herdacht in Kapelle. Die militairen sneuvelden op Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog. Bij ieder kruis op her ereveld wordt op kerstavond uit respect een kaarsje aangestoken. In totaal zijn dat er 229, want er liggen 229 Franse soldaten begraven in Kapelle. Ook dit jaar zijn die lichtjes weer geplaatst, maar om een aantal redenen was het dit keer toch een beetje anders dan anders.