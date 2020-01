100-jarige Miene uit Goes geniet van het leven: ‘Het is alleen jammer dat ze je geen stel nieuwe handen kunnen geven’

Beveland Wonen: Nog geen oplossing recreatie­ruim­ten Vorsvliet en Lancaster­hof

17 januari NIEUWDORP - Er is nog geen oplossing voor de gebruikers van de recreatieruimten in Lancasterhof in Nieuwdorp en Vorsvliet in 's-Gravenpolder. Daar wordt wel aan gewerkt, laat Beveland Wonen weten. Tot die tijd zijn de recreatieruimten kosteloos te gebruiken. Op 1 januari stopten plotseling alle recreatieve activiteiten in beide complexen omdat zorgverlener SVRZ te maken kreeg met het wegvallen van subsidie. Die subsidie kregen ze om de huur van de recreatiezalen te kunnen betalen aan Beveland Wonen, de eigenaar van beide gebouwen.