Zwembad De Melanen houdt bij slecht weer de deuren gesloten: ‘In juli tien dagen volledig open geweest’

Jazz Inside is dé nieuwe jazzclub van zeven Bergse vrienden: 'We doen het vrijwillig'

Op een doorsnee avond in corona-tijd kwamen zeven Bergse vrienden met het idee om een jazzclub op te richten. Nu, twee jaar later, voegen ze daad bij woord. Jazz Inside staat voor vier jazzconcerten per jaar én een Bergse vereniging voor jazzfanaten. Kees Theunisse: “We doen dit naast ons werk, omdat we het leuk vinden.”