Zou ’t Lukke viert 22-jarig bestaan: ‘In de kinderwagen gingen we al mee’

Nikki en Koen zijn van die nieuwe generatie. ,,Wij gingen als baby al mee naar de repetitie, in de wandelwagen. Carnaval is ons echt met de paplepel ingegeven.” Koen weet nog dat zijn oom Jack van pvc-pijpen een schuiftrompet voor hem maakte. ,,Toen was ik een jaar of vier. Dat is de reden dat ik nu inderdaad schuiftrompet speel.” Nikki heeft inmiddels het muzikaal leiderschap overgenomen van haar moeder, Anja. ,,We doen het eigenlijk samen. Als er iets is, kan ik op haar terugvallen.”

Uisouwe en de Plakhannessen

Zou ’t Lukke is voortgekomen uit twee voormalige Lepelstraatse dweilbands, Uisouwe en de Plakhannessen. De leden die na het stoppen overbleven, startten Zou ’t Lukke. Opa en oma van Schilt kwamen uit UIsouwe en gingen met kinderen en aanhang verder. Acht jaar geleden werd de band Hofkapel van Prins Wil en zijn gevolg. ,,Of dat was omdat wij de beste band van Lepelstraat zijn? Dat kun je wel zeggen”, lacht Koen. En vertelt dan eerlijk: ,,De vorige Hofkapel was vergrijsd en stopte ermee. Daarna waren er nog drie dweilbands in Lepelstraat, maar de twee anderen hadden geen interesse.”

Zou ’t Lukke zet zich in om het Lepelstraatse carnaval te behouden en uit te dragen. ,,Wij wonen in Lepelstraat en zouden niet anders willen. Het is heel belangrijk voor het dorp dat het carnaval levend gehouden wordt en daar doen wij ons best voor.”

Vroeger was café Leonita de vaste basis van het Lepelstraatse Carnaval, maar dat is inmiddels alweer een tijdje gesloten. ,,We hebben nu alleen nog ’t Patronaat en Gasterij de Kladde. In die laatste horecagelegenheid vieren we nu meestal onze feesten.”

Dit jaar loopt de band voor het eerst mee in de Halsterse optocht. ,,Met bouwclub De Waterstraot hebben we afgesproken dat we dat één keer doen. Maar ja, als het goed bevalt, dan weet je maar nooit…”

Zou ’t Lukke bestaat uit vijftien leden en twee ereleden, Riet van Schilt en Jeanette Maas. ,,Allebei in de tachtig, maar nog carnavalsvierders in hart en nieren. Ze gaan nog altijd met ons mee op stap.”

Jubileumfeest

Dit jaar telt de dweilband zes jubilarissen die hun 2x11 jubileum vieren: Anja en Jack de Groot, Monique en Joris Vale, Marianne Poot en Jan Brouwers. Vrijdag 27 januari wordt het jubileumfeest gevierd in Gasterij de Kladde. Vanaf 20.30 uur is iedereen welkom. DJ Peet en diverse dweilbands uit de regio, waaronder Zou ’t Lukke zelf, spelen op deze avond.

Volledig scherm Dweilband Zou 't Lukke viert haar 2x 11 jarig bestaan met een feestavond in Gasterij de Kladde. © Dweilband Zou 't Lukke