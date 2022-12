Zorgen om nieuwe buurtsuper en tiny houses in Huijbergen

Het Dorpsplatform Huijbergen (DPH) maakt zich grote zorgen over de toekomst van de Huijbergse buurtsuper en de plaatsing van vier tiny houses. Dat bleek vorige week tijdens de openbare vergadering van het DPH in MFC de Kloek.

Het voormalige gemeentehuis in Huijbergen gaat gesloopt worden. Op die plek moet een nieuwe buursuper komen met daarboven een aantal appartementen. Een buurtbewoner dreigt om protest aan de te tekenen bij De Raad van State tegen het bouwwerk waardoor een half jaar vertraging op kan treden voor de bouw. De Woensdrechtse wethouder Thierry de Heer vertelde tijdens de openbare vergadering dat hij hoopt dat het niet zo ver komt.

„De gang naar de Raad van State kan zomaar een half jaar vertraging opleveren. De gemeente en de aannemer gaan zo snel mogelijk in gesprek met de bezwaarmaker om de gang naar de Raad van State te voorkomen.” Marcel Heijboer, eigenaar van de huidige Coop supermarkt in Huijbergen, die de nieuwe buurtsupermarkt gaat runnen maakt zich grote zorgen over eventuele vertraging.

„Er is met de directie van de COOP afgesproken dat de nieuwe winkel in de loop van 2024 geopend wordt. Als dat niet zo is, bestaat het gevaar dat ze afhaken en Huijbergen geen supermarkt meert heeft”, vertelde Heijboer afgelopen weekend. Frank Gillesse van het DPH sprak vorige week tijdens de vergadering zijn vrees uit. “Geen supermarkt in Huijbergen is het ergste wat het dorp kan overkomen.”

De Heer vertelde ook dat in het tweede kwartaal van volgend jaar de vier tiny houses aan Het Binnenpad worden geplaatst. Deze opmerking zorgde voor hoongelach. Maria de Rond van het DPH noemde de plannen voor de vier kleine woningen een grote soap. „Al vijf jaar wordt er geroepen dat die huisjes er binnen een half jaar staan. We geloven er niet meer in, dat die tiny houses er ooit komen.”