Zomercarnaval in Welberg: ‘Je kunt merken dat iedereen er weer zin in heeft’

Dwelband D’n Dweilberg organiseert jaarlijks het zomercarnaval. Na twee jaar corona is het animo weer extra groot. ,,Normaal druppelen de dweilbands in de loop van de avond binnen”, zegt Dasja Abresch. ,,Maar nu was iedereen er al om half negen. Je kunt merken dat iedereen er weer zin in heeft.” Er doen dit jaar dan ook meer dweilbands mee dan in voorgaande jaren. ,,Dan waren het er meestal zes, nu zijn het er acht. En dat is ook wel zo’n beetje het maximum, want je wil dat iedere band tot zijn recht kan komen”, zegt Mariëlla Gorter.

Disco!

Alleen al de voorbereidingen leverden veel plezier op, vinden de organisatoren. ,,In het begin moesten we er weer even inkomen”, zegt Abresch. ,,Maar als je dan eenmaal bezig bent, is het weer zó leuk. Het kost veel tijd en energie, maar dat is het meer dan waard. De wijk hierachter bijvoorbeeld, die is gebouwd in coronatijd. Er wonen veel mensen die niet van hier zijn, maar ze hadden gehoord hoe leuk ons zomercarnaval is en nu zijn ze er allemaal. Hoe leuk is dat?” Ook Gorter is dik tevreden: ,,Het is lekker druk. De mensen zijn ons duidelijk nog niet vergeten.”