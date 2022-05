Zoek je een vakantieadres voor hond of kat? Dan moet je snel zijn: ‘Mensen boeken al een jaar op voorhand’

Bergen op Zoom houdt miljoenen over, maar financiële zorgen niet voorbij

BERGEN OP ZOOM - Tegen alle verwachtingen in heeft Bergen op Zoom in 2021 bijna 13 miljoen euro overgehouden. Dat komt onder meer omdat veel projecten nog niet zijn uitgevoerd vanwege een groot gebrek aan personeel. Het betekent dus niet dat Bergen op Zoom uit de financiële zorgen is.

13 mei