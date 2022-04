Zo viert West-Brabant Koningsdag: van ontbijten met tompoucen tot snuffelen op de kleedjesmarkt

De vrijmarkt voor kinderen in Zevenbergen is voor het eerst op de vernieuwde Markt. Nu de megaklus met het opengegraven van de haven en de herinrichting van de Markt erop zit, kiest de organisatie van Koningsdag voor een andere indeling. Er was woensdagochtend al vroeg publiek op de been.

24 uur lang koopjesjagen: het kan in Bergen op Zoom. Daar begon de vrijmarkt dinsdag om 17.00 uur al. Het was er de eerste uren gezellig druk. Onder meer Pim, Luuk en Joep verkopen hun spullen in de Steenbergsestraat.

Veel volk op de been in Roosendaal

Veel volk op de been in Roosendaal. Daar is onder meer een vrijmarkt op het Tongerloplein (foto), in de Kerkstraat en dit jaar voor het eerst ook in de Molenstraat. Ook het voorplein van het Tongerlohuys is beschikbaar. Vanaf 07.00 uur bieden verkopers speelgoed, kleding, snuisterijen en parafernalia aan. Daarbij geldt het uitgangspunt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.