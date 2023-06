Zo omzeilt Angela Schuurbiers de files door afsluiting van de Haringvlietbrug (hoopt ze)

Uniek boek over Brabantse vlaggen en wapens: ‘In tijden van crisis winnen ze aan belang’

BERGEN OP ZOOM - Ruim een jaar zijn ze ermee bezig geweest. Monnikenwerk was het. Dat maakt de voldoening voor de vier redacteuren van het boek over Noord-Brabantse wapens en vlaggen alleen maar groter. Een standaardwerk is het geworden, helemaal in de geest van auteur Willem van Ham. ,,We hopen dat hij er postuum een kruisje over kan geven.”