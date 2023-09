Zo help je slachtoffers van de aardbeving in Marokko vanuit Bergen op Zoom

Ondanks gebrek aan springkus­sen is rommel­markt Fort-Zee­kant succes: ‘Onder parasol is het wel uit te houden’

BERGEN OP ZOOM - Al vroeg was het druk op de straatrommelmarkt in Fort-Zeekant in Bergen op Zoom zondag. ,,We willen de warmte voor zijn”, zeggen Louisa en Sjaan Nefs-Valentina uit Halsteren lachend.