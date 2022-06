Zijn overleden vriend Vic Huijgens vroeg een lintje voor Frans aan: ‘Een geschenk uit de hemel’

Een duik in het ondergrond­se Bergen? Dat kan tijdens de Nationale Archielo­gie Dagen

BERGEN OP ZOOM - Duik in het ondergrondse. Ontdek de pispotten van de leerlooiers. Of maak een stadswandeling langs archeologische vondsten. Tijdens de Nationale Archeologie Dagen komt het rijke Bergse verleden op tal van plekken in de stad tot leven.

9 juni