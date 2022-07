Zijn de tien Colombianen uit de Steenbergse polder echte boeven of internationale labslaven?

Ostrea-do­cent Charlotte tekent strips voor Tina: ‘Ik heb hier heel wat nachten voor doorge­haald’

BERGEN OP ZOOM - In meidentijdschrift Tina van deze week staat een strip gebaseerd op een Bergs meisje. Getekend door Charlotte de Waal, in het dagelijks leven docent beeldende kunst op het Ostrea Lyceum in Goes.

7 juli