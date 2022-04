Zelfstandig én samen leren op Jenaplan-school Delphin: ‘Vrolijke kinderen scoren beter’

Wooncom­plex in Steenber­gen wordt klaar gemaakt voor Oekraïners: ‘Werkt de verlich­ting? Zijn er genoeg pannen?’

STEENBERGEN - Het is puzzelen en improviseren, maar donderdag is de klus geklaard. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen dan terecht in het wooncomplex van corporatie Stadlander aan de Vestinghlaan in Steenbergen. ,,We gaan het huiselijk maken”, belooft Ali Smit.

