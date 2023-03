Zelf T-shirts bedrukken of een robotauto maken, het kan in het Curio TechLAB: ‘Jeugd enthousiast maken’

Hoogerhei­de blijft sluitstuk wereldbe­ker veldrijden: ‘Het WK zal meegewogen hebben om ons niet te laten vallen’

De kogel is door de kerk. Hoogerheide is ook volgende winter (op zondag 28 januari) het sluitstuk van de strijd om de wereldbeker veldrijden. In een laatste gesprek hebben de organisatie van de cross (GP Adrie van der Poel) en wereldbekerorganisator Flanders Classics elkaar gevonden op het vlak van de sponsoring.