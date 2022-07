Zeker 54 nieuwe sociale huurhuizen in hartje Halsteren: ‘Huidige woningen voldoen niet meer’

Dat maakte woningcorporatie Stadlander donderdagavond bekend in De Wittenhorst. Dat is de conclusie na een grootschalig wijkonderzoek. ,,Wij hebben een opdracht om al onze woningen CO2-neutraal te maken”, zegt vastgoedontwikkelaar Alexander Henst. ,,Dit hoort bij de klimaatdoelen die Nederland met Europa heeft afgesproken. Bij deze woningen, gebouwd in de jaren 50 en 60, lukt dat niet meer.”