Zandzakken liggen nog maanden in de oude haven van Bergen op Zoom

Smerdieker krijgt lagere straf voor steken met glas

De 24-jarige R. B. uit Sint Maartensdijk is vandaag door de rechtbank in Middelburg voor ‘toebrengen van zwaar lichamelijk letsel’ beduidend lager bestraft dan de officier van justitie had geëist. Geen 22 maanden cel waarvan acht voorwaardelijk, maar een taakstraf van 240 uur en een celstraf van 91 dagen waarvan 90 voorwaardelijk.