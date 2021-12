Zaak in Bergen op Zoom beschoten

Provincie veegt bezwaren Dinteloord­se ‘megamolens’ van tafel: ‘Ze drammen door’

DINTELOORD - De omgevingsvergunning voor de vier megawindmolens in de Karolinapolder bij Dinteloord is terecht verstrekt en een milieueffectonderzoek is niet nodig. Dat stelt de provincie Noord-Brabant in een reactie op zes ingediende bezwaren vanuit Dinteloord.

30 november