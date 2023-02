Wout van Aert heeft het mooiste en beste plekje in Hoogerheide, dankzij speurneus Henk Vos

Volkspar­tij Steenber­gen over ontgassen: ‘Gezondheid inwoners staat op het spel’

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen doet te weinig om haar inwoners op de hoogte te brengen van de gevaren van het ontgassen op het Schelde-Rijn kanaal. Dat gevoel hield Dankert Kouwen (Volkspartij) over aan de antwoorden op zijn vragen over het wegblazen van gifstoffen door binnenvaartschepen. ,,Ik mis de echte drive om keihard in actie te komen.’’

