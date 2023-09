Opruimen maar: hier in Bergen op Zoom kun jij tijdens de World Cleanup Day meehelpen

Foodstoet bij Fort Kijk in de Pot: lekker zondigen met aardbeien, chocola, wafels en pizza

BERGEN OP ZOOM - Met een bruisende mix van foodtrucks en amusement maakt de Foodstoet ook dit jaar weer zijn opwachting bij het Bergse Kijk in de Pot. ,,Het feest is voor iedereen, ongeacht de leeftijd. We zien gezinnen, soms van verschillende generaties”, zegt Alma Wattimena, een van de organisatoren.