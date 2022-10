Woonwagencentra in Steenbergen nog steeds niet in orde: ‘Discriminatie van woonwagenbewoners’

Minder blik en meer groen in de wijk: Bergen op Zoom steunt initiatief voor deelauto’s

BERGEN OP ZOOM - Bewoners in een wijk die samen een elektrische auto delen. De gemeente Bergen op Zoom is daar voorstander van en onderzoekt samen met OnzeAuto of er belangstelling voor is. Er zijn tien deelnemers nodig om één auto te kunnen plaatsen.

28 september