Woning van burgemeester Woensdrecht beschadigd door vuurwerkbom: ‘Ik ben hartstikke geschrokken’

De nieuwe directeur van de Green Chemistry Campus koppelt passie voor chemie aan verduurza­ming

10:00 BERGEN OP ZOOM - Bang om je baan te verliezen, hoef je als chemisch technoloog niet te zijn. Bedrijven zitten nog altijd te springen om hoogopgeleide technici en de carrièremogelijkheden zijn legio. Connie Paasse (56) werkte voor diverse chemiereuzen en oliemultinationals, veelal in leidinggevende functies, maar koos nu voor een groene job: per 4 november is ze directeur van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.