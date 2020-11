Woning van burgemeester Woensdrecht beschadigd door vuurwerkbom: ‘Enorm geschrokken’

Bushokje in Bergen op Zoom gaat in vlammen op door vuurwerk en jerrycan met 20 liter brandstof

28 november BERGEN OP ZOOM - Aan de Heiningen in Bergen op Zoom is zaterdagavond een bushokje in brand gestoken met vuurwerk. Het lukte de brandweer nauwelijks om het vuur uit te krijgen, omdat in het hokje ook een jerrycan met 20 liter brandstof wat geplaatst.