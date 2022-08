Woensdrechtse wegen op de schop vanwege Vuelta: ‘Voor groot evenement moet je wat over hebben’

HOOGERHEIDE - Een aantal wegen in de gemeente Woensdrecht is aangepast voor de doorkomst van de Ronde van Spanje die op zondagmiddag 21 augustus door de dorpen Woensdrecht, Hoogerheide en Huijbergen trekt.

Het gaat vooral om straatmeubilair zoals wegversmallingen en chicanes die tijdelijk verwijderd worden voor een veilige doorkomst van de tweede etappe van de Vuelta, Breda-Breda. ,,De organisatie van De Vuelta wil dat de renners zonder valpartijen door onze gemeente kunnen komen”, legt de Woensdrechtse wethouder Rainier Schuurbiers uit.

Op De Huijbergseweg tussen Hoogerheide en Huijbergen en in de Westerstraat en de Bergsestraat in Huijbergen zijn afgelopen week een vijftal wegversmallingen verwijderd die gevaar op kunnen leveren voor het peloton. Schuurbiers benadrukt dat de verwijdering tijdelijk is. Na de Vuelta komen op die plaatsen demontabele wegversmallingen.

Demontabele wegversmallingen

,,Als wielergemeente hopen we in de toekomst meer grotere wielerwedstrijden naar onze gemeente te kunnen halen. Daarom hebben we gekozen voor demontabele versmallingen die eenvoudig zijn te verwijderen en weer terug te plaatsen”. Volgens Schuurbiers zat het plan voor demontabele wegversmallingen al langer in de pen.

Volledig scherm Deze toerfietser neemt het fietspad langs de Huijbergseweg, de profs die daar op 21 augustus passeren tijdens de tweede rit van de Vuelta gaan over de rijbaan. De randen van de wegversmallingen zijn daarom verwijderd. © Peter de Brie

Schuurbiers legt uit dat de Vuelta-organisatie hoge eisen stelde voor de doorkomst. ,,Daarbij zaten eisen die ons inziens veel te ver gingen en bijna onuitvoerbaar waren. In goed overleg zijn die normen naar beneden bijgesteld”.

Quote Als je een groot evenement in je gemeente wil hebben, moet je er wat voor over hebben. Rainier Schuurbiers, wethouder gemeente Woensdrecht

Behalve de wegversmallingen moeten er her en der wat verkeerspaaltjes en -zuilen worden verwijderd. Volgens Schuurbiers is dat eenvoudig uitvoerbaar. ,,Uiteraard komen de paaltjes na de doorkomst weer terug”. Het verwijderen van de wegversmallingen is wel een hele klus is. ,,Maar als je een groot evenement in je gemeente wil hebben, moet je er wat voor over hebben.”