Woensdrechtse kerk gaat plat, appartementen bouwen in het gebouw is ‘onmogelijk en te duur’

WOENSDRECHT - ,,We willen het kerkgebouw in het dorp Woensdrecht gaan slopen.” Deze mededeling deed Luc de Nijs van bouwgroep De Nijs - Soffers deze week tijdens de openbare vergadering van het Woensdrechtse dorpsplatform.

Bouwbedrijf De Nijs - Soffers uit Hoogerheide heeft de Sint Jozefkerk in Woensdrecht gekocht en de bedoeling was om in het kerkgebouw appartementen te creëren zodat de buitenkant van het gebouw behouden blijft.

Volgens De Nijs zijn die plannen onuitvoerbaar. ,,Na onderzoek is gebleken dat het kerkgebouw in zeer slechte staat verkeert. Om in het huidige gebouw appartementen te maken is zo goed als onmogelijk en bovendien zou dat veel te duur worden”, vertelde Luc de Nijs.

Kerktoren opknappen

Wel beloofde hij dat de kerktoren, die ook in slechte staat verkeert, op te knappen. Hij voegde er aan toe dat hij nog met de gemeente moet gaan praten over de voorgenomen sloop. De Nijs wil op plek waar het kerkgebouw staat, woningen gaan bouwen.

Wat voor soort woningen er op die plek dan moeten komen, kon hij nog niet zeggen. Dat is juist wel waar de aanwezigen nieuwsgierig naar waren. ,,Ik ga nu nog geen dingen beloven. Het plan voor sloop bevindt zich nog in een pril stadium.” Wel nodigde hij de aanwezigen uit om mee te denken over wat voor wat soort woningen er zouden moeten komen.

Tijdslijn

Ook over een tijdslijn over wanneer er gesloopt gaat worden en wanneer er daadwerkelijk gebouwd gaat worden kon hij nog niets zeggen. ,,Eerst nog met de gemeente overleggen of die toestemming geeft voor sloop.”

Hij beloofde dat hij het dorpsplatform op de hoogte blijft houden over de ontwikkelingen. In oktober is er weer een openbare vergadering van het Woensdrechtse dorpsplatform. ,,Ik kom dan vertellen hoe de stand van zaken is.”